Morgan risponde alle accuse delirio sui social | Non vi piaccio perché sono un angelo

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha scelto di rompere il silenzio sulle recentidi stalking e diffamazione che lo vedono coinvolto. In piena notte, l’artista ha pubblicato un criptico messaggio sui suoi profili, suscitando indignazione e condanna. “Oggino i mostri, se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vigli angeli nonno ai mostri. Gli angeli stiano con me”, ha scritto, cercando di difendersi con parole ambigue che non fanno altro che alimentare ulteriormente la controversia.è attualmente sotto processo a Lecco per presunti atti persecutori nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti, compagna del cantautore Calcutta. La vicenda ha sollevato un’ondata di reazioni negative, portando la Warner Music Italy a interrompere il rapporto contrattuale con l’artista.