LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | alle 11 40 il via della frazione odierna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDEL TOUR DE FRANCE D11.50 11.20 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati allaquintadel. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaquintadel, seconda grande corsa a tappestagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Quest’si entra nella seconda metàcorsa rosa: man mano che ci si avvicina alla finecompetizione, le battaglie tra le atlete di vertice aumentano sempre di più, e anche nella giornatal’attesa è palpitante per assistere alla lotta per la classifica generale.