La Germania taglia fuori Huawei e Zte dalla rete 5G

(Di giovedì 11 luglio 2024) La coalizione di governo tedesca avrebbe concordato una proposta per eliminare i componenti dimobile centrale 5G del Paese entro la fine del 2026 "per sicurezza nazionale". Le aziende, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, avranno tempo fino alla fine del 2029 per rimuovere i componenti prodotti dasua rivale cinese Zte. Il portavoce del Ministero dell'Interno Maximilian Kall ha dichiarato che la revisione dei componenti critici delle reti mobili 5G "sta continuando e dovrebbe essere completata a breve". .