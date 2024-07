Finge il ritiro pallate lancia la racchetta e terrorizza l' arbitro | tennis Eaden Zack perde la testa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'ultimo gesto sportivo da condannare è andato di scena in Africa, precisamente a Nairobi, in Kenya. Durante un evento locale, infatti, un giovaneta ha letteralmente perso lalasciandosi andare ad una reazione violenta che potrebbe costargli una squalifica o una pesante multa. In particolare l'americano, di 16 anni. Unregistrato da un tifoso presente sulle tribune di questo torneo del circuito Itf, il livello più basso delmaschile professionistico, ha ripreso lo sfogo di questo giocatore che ha avviato il suo match con un gesto del tutto antisportivo nei confronti del rivale, rimasto esterrefatto per quanto accaduto. Lo statunitense, infatti, ha finto di ritirarsi e una volta arrivato a rete per la stretta di mano, l'ha tirata indietro lasciando stupito l'avversario che intanto, dall'altra parte del campo, ha guardato perplessamente l'e si è seduto alla sua sedia.