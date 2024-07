Fedez ricoverato per emorragia | come sta e attacco a Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancora un brutto momento per. Il cantante è stato nuovamentea causa di un problema di salute molto importante. A dare l'annuncio è stato direttamente il cantante, prima che iniziassero a trapelare notizie circa le sue condizioni di salute non autentiche. Il rapper ha svelato di aver avuto un'interna che, per fortuna, è stata notata in tempo dai medici che ormai da anni si prendono cura di lui dopo essere stato operato di tumore al pancreas. A generare particolare sgomento, al di là del fatto in sé, è uno sfogo cheha avuto sui social poco dopo essersi mostrato su di un letto di ospedale. Il cantante, infatti, pare abbia attaccato velatamente la sua ex. Ricoveroperinterna: pesanteè statodi nuovo in ospedale a causa di un'interna.