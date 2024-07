Beato chi c’ha ‘n occhio sai qual è il significato di questo proverbio romano?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo spiritoporta con sé non solo tanta simpatia, ma anche dei profondi momenti di riflessione. Grazie alle sue antiche radici, chi vive e Roma sente spesso respirare citazioni e modi di dire che, infondono una grande saggezza, seppur detti di frequente per alleggerire una situazione. Uno dei detti è proprio: ‘chi‘n’. Ma cosa significa esattamente? ShutterstockNonostante la maggior parte dei detti siano facilmente deducibili, alcune frase romane vista la loro antica origine, lasciano a chi li ascolta non pochi dubbi riguardo il vero. ‘chi‘n’ è spesso motivo di ambiguità per chi non lo conosce, perché ilche si cela da questa frase si ricava solo aggiungendo la prima parte, spesso omessa, ovvero, “In tera de ciechi,chi‘n”.