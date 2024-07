Basket serie A2 | l’ex Treviglio candidato a prendere il posto di Ogden La Fortitudo sulle tracce di Pacher Aradori controllo superato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sarà il Modigliani Forum di Livorno a ospitare la final four di Supercoppa diA2. Come anticipato nei giorni scorsi, il primo trofeo dell’anno, che porta bene visto che negli ultimi anni ha visto il successo di Vanoli Cremona e Trapani entrambe poi promosse in A, si giocherà a Livorno. Il 21 settembre laaffronterà Forlì, nella rivincita della finale di Coppa Italia dell’annata appena conclusa, mentre domenica la formazione che otterrà il successo se la vedrà con la vincente del confronto tra Cantù e Orzinuovi. Sempre il Modigliani Forum, impianto da oltre 8000 spettatori, sarà teatro negli stessi giorni della Final Four diB che in semifinale propone le sfide tra Montecatini e Roseto e tra Pielle Livorno e Ruvo di Puglia.