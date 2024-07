Al Modigliani Forum di Livorno la final four di Supercoppa di Lega Lnp di basket

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si giocherà ail 21 e 22 settembre ladidellaNazionale Pallacanestro. Lo ha deciso la Lnp. Tra le protagoniste ci sarà la Pielle, detentrice del trofeo conquistato a Montecatini nel settembre 2023 in una stagione nella quale la città labronica torna ad essere rappresentata anche in serie A2, con la Libertas. L’interesse e la disponibilità ad ospitare lamostrata dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Luca Salvetti, hanno fatto identificare inla sede ideale per la disputa dell’evento. Nell’annata appena conclusa proprio asono stati registrati, in occasione dei derby, i record stagionali di affluenza ed incasso per i tornei Lnp. Lasarà ospitata dal(8033 posti) e vedrà sfidarsi in campo le migliori squadre della stagione passata, in base ai criteri di qualificazione stabiliti dalla nuova formula della competizione.