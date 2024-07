Vagava sull’autostrada del Sole | gattino salvato da morte sicura

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) FIRENZE – È statoda, sulla trafficata arteria stradale dell’autostrada A1. Grazie all’intervento della polizia, nei giorni scorsi ilTom, allontanatosid a casa, è stato riaffidato alle braccia del suo legittimo proprietario. Una storia a lieto fine, iniziata con la segnalazione, al numero di emergenza 112 Nue da parte di alcuni automobilisti, della presenza di un animale chedelvicino al chilometro 313 in direzione Bologna. Gli agenti della polizia stradale di Firenze hanno raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione e adottando tutti gli accorgimenti di sicurezza, hanno rallentato il traffico in ‘safety car’, così da asre sia la sicurezza degli utenti in transito sia quella del simpatico animaletto.