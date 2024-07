Samsung Z Fold6 e Z Flip6 smartphone multifunzionali grazie all' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha scelto l'eleganza del Louvre di una Parigi che vive il conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi (26 luglio-11 agosto, conpartner commerciale e tecnologico della rassegna) per Unpacked 2024, il consueto appuntamento estivo dedicato glipieghevoli, che la compagnia coreana ha lanciato prima di tutti nel 2019. Stavolta c'è stato anche tanto altro, con due novità rilevanti:Ring e Watch Ultra. Il primo è l'anello con cui gestire i dati sanitari e monitorare lo stato di forma, il secondo uno smartwatch pensato per gli amanti dell'escursionismo, che ricorda (anche nei colori) e sfida frontalmente l'omonimo orologio smart di Apple. La brutta notizia è che per ora il Ring non sarà disponibile in Italia, in quanto esclusiva europea di Francia e Germania; bisognerà quindi attendere, perché è solo questione di tempo.