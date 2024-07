Problemi sulla Mezzina | I cartelli stradali coperti dagli arbusti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Strada provinciale, la vegetazione ha ‘inghiottito’ la segnaletica stradale. Nonostante le polemiche avanzate da alcuni automobilisti, nei giorni scorsi, il tratto in questione continua ad essere abbandonato al suo destino. Ai margini la vegetazione è fuori controllo e sembra di essere in una jungla. Lo testimoniano alcune immagini che rappresentano plasticamente la situazione, idella segnaletica verticali sono diventati invisibili. Il segnale di limite di velocità a 50 all’ora è stato ‘inghiottito’ letteralmente dalla vegetazione ed è quindi inutilizzabile, di chi la colpa? Il segnale è stato sopraffatto da un canneto, la vegetazione è ormai fuori controllo, questidovrebbero fornire indicazioni utili per l’automobilista, come il limite di velocità, purtroppo quelle indicazioni al momento non sono utilizzabili.