Perseguita la vicina di casa scatta il divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non accetta il rifiuto delladi, inizia arla: su un uomo di 43 anni è stata applicata, da parte dei carabinieri della stazione di Mordano, una misura cautelare didi avmento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei riguardi del 43enne, un uomo italiano, indagato per atti persecutori. Le indagini sono scaturite a seguito della querela presentata, circa un mese fa, da una studentessa di più o meno vent’anni. Quest’ultima ha infatti raccontato ai carabinieri della stazione di Mordano di essere stata costretta a cambiare le abitudini di vita quotidiana nel tentativo di sfuggire al controllo del vicino di, che voleva convincerla a tutti i costi a intraprendere una relazione con lui.