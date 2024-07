Olanda-Inghilterra le formazioni ufficiali Inter presente al 100%

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alle ore 21 avrà inizio la partita tra, valida per la semifinale degli Europei. I due dell’ci sono, ecco le. SCELTE – Alle ore 21 si gioca, partita che vale per le semifinali degli Europei. Stefan de Vrij è ormai un titolare inamovibile e Ronald Koeman non lo sposta dalla difesa, soprattutto dopo il gol decisivo segnato con la Turchia ai quarti di finale. Al suo fianco giocherà ovviamente Virgil van Dijk, sulla fascia destra invece confermatissimo Denzel Dumfries. L’esterno dell’, come spesso gli è successo, si sta valorizzando in nazionale e l’assist dello scorso match è un segnale della sua presenza. Davanti Xavi Simons sarà la fantasia, il compito di segnare spetterà a Memphis Depay, Cody Gakpo e Donyell Malen.