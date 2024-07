Morgan e lo stalking ad Angelica Schiatti | Abbandonata dallo Stato Il fidanzato Calcutta | Warner complice me ne vado

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Mi sono sentita e mi sento molto sola edalle istituzioni». Sono le parole di, la cantautrice che ha denunciatopere diffamazione. Dopo la diffusione della vicenda, riferisce di aver ricevuto grande solidarietà e affetto. «Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me), sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani», prosegue. Nonostante la vicinanza dei fan e degli utenti social,si senteda chi dovrebbe tutelarla, lo. «Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola», conclude la cantautrice.