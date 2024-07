Inghilterra-Olanda Watkins | Aspettavo questo momento da settimane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Olliesubentra dalla panchina e manda l’in finale di Euro 2024. La sua rete al 90? piega l’e fissa il punteggio sul 2-1 nella gara di Dortmund. “Incredibile. Ho aspettatoper. Ho lavorato sodo per arrivare a dove sono oggi. Ho avuto l’opportunità e l’ho colta in pieno – le parole dell’attaccante dell’Aston Villa ai microfoni di ITV Sport- Sapevo che, non appena Palmer avesse avuto la palla, mi avrebbe mandato in area. Quando la palla è finita nell’angolo in basso, è stata la sensazione più bella di sempre”, ha concluso. A riportare la parità dopo lo svantaggio iniziale era stato capitan Kane, con un rigore procurato e trasformato. “È stato un finale di partita eccezionale. Qualcuno era stanco, ma con un finale del genere abbiamo meritato di vincere la gara – dice il centravanti del Bayern Monaco – Contro la Spagna sarà incredibilmente dura, un match davvero difficile.