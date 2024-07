In arrivo il Comitato consultivo interistituzionale di cui non si sa nulla

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il vocabolario della lingua italiana definisce il verbo sostituire come l’azione di «mettere una persona o una cosa al posto di un’altra». Dunque, se si vuole sostituire unoccorre avere già pronto un altro organo con le stesse (o simili) funzioni e poteri. Questo dettaglio sembra essere passato di mente al legislatore italiano (il governo) che ha approvato un decreto legislativo in cui – di fatto – si fanno cessare le funzioni delmedia e minori a cui subentra il. Peccato che per quest’ultimo manchi ancora un decreto attuativo in grado di indicare quali saranno i suoi compiti e da chi sarà costituito. LEGGI ANCHE > Oltre ai risultati delle elezioni francesi, viene cancellato anche ilMedia e Minori Dunque, almeno per il momento, dal 2 maggio scorso – giorno in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 50/2024, le funzioni e i poteri (di controllo e monitoraggio) delmedia e minore non hanno realmente un padrone.