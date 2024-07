Festival dei Due Mondi Lizz Wright a Spoleto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildei Duesi avvia al week-end finale con una nuova ondata di spettacoli, anteprima e stelle della creatività contemporanea. Domani alle 21.30 al Teatro Romano c’è attesa per il concerto di(nella foto), prossima grande voce del jazz contemporaneo in arrivo adopo Dianne Reeves e Rhiannon Giddens. Straordinaria erede delle interpreti afroamericane del passato,presenta alil suo ultimo album “Shadow“, in un concerto in collaborazione con Umbria Jazz, accompagnata da Kenny Banks (pianoforte e organo), Ben Zwerin (basso), Adam Levy (chitarra) e Ivan Edwards (batteria). Prodotto sette anni dopo Grace del 2017 e pubblicato ad aprile “Shadow“ è la sua opera di rinascita, perché arriva dopo tanta meditazione, dopo il covid, dopo una serie di vicissitudini politiche, conflitti sociali che gli Stati Uniti hanno vissuto, e stanno vivendo.