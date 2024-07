Dalla Croazia con furore Yuasa arriva Cvanciger

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si completa anche il reparto opposti dellaBattery Grottazzolina e lo fa con un altro giovane con ottime prospettive. Ecco Gabrijel, croato classe 2003, originario di Sisak (vicino Zagabria): per lui la pallavolo non è stato il primo amore, nonostante il padre sia stato giocatore in passato. Inizia nella squadra della sua città passa all’Haik Mladost con cui ha vinto gli ultimi quattro campionati croati, due Croatian Cup ed ha partecipato alle ultime quattro edizioni di Champions League e Coppa Cev. In tutto ciò anche il riconoscimento individuale di migliore opposto della massimo campionato croato nella stagione appena conclusa. Per lui anche un ruolo fisso nel roster della nazionale, è reduce da un secondo posto nella European Golden League 2024, dopo il bronzo nel 2023.