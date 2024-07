Centri emergenza urgenza | Nelle cinque strutture oltre ventimila visite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il primo è stato inaugurato a dicembre 2023, l’ultimo lo scorso aprile: sono in totale, per il momento, idi assistenza eaperti dall’Ausl (Carpi, Modena, Castelfranco Emilia, Finale Emilia e Fanano). I prossimi saranno a Sassuolo e Vignola, sono in corso i lavori organizzativi che porteranno all’apertura delletra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. In sei mesi di attività i Cau hanno visitato complessivamente20mila persone, di cui il 90% è stato trattato neidi assistenza ee rimandati al medico curante per il confronto sulla terapia prescritta; solo per l’8% delle persone visitate è stato necessario l’invio al Pronto soccorso. Il tempo medio di attesa tra l’accesso e la visita in tutti i Cau della provincia di Modena è sempre inferiore a 60 minuti.