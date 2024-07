A Ursula mancano i voti e salta il summit Usa | il piano anti franchi tiratori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Nato può attendere. La priorità è far quadrare i conti per la riconquista della poltrona di capo del governo europeo. E così,von der Leyen, invece di partire per Washington D.C., è rimasta a Bruxelles con una agenda fitta di consultazioni. Al suo posto, al vertice Nato iniziato ieri per concludersi domani - andranno l'Alto rappresentante Josep Borrell e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il pallottoliere della von der Leyen non ha pace. I numeri, pur sembrando favorevoli alla presidente della Commissione europea, non sono affatto rassicur. E il tempo stringe. L'appuntamento è per il prossimo 18 luglio, quando in sede di plenaria dovrà comporsi la maggioranza che dovrà sostenere la rielezione della von der Leyen.