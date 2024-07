WWE | Ahi ahi Dom! Quando stava per scoccare il bacio con Liv riecco la Mami furiosa più che mai

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 luglio 2024) “Tranquillo, ora vado e risolvo la situazione”, una frase ripetuta più volte in queste settimane da Dominik Mysterio parlando con Damian Priest in riferimento alle avances di Liv Morgan che il giovane non ha mai definitivamente respinto. Dirty Dom però la situazione non l’ha risolta, anchegli è stato fatto notare che Rhea Ripley da casa guardava ed era molto arrabbiata e alla fine della puntata di Raw di questa notte sono stati guai per lui. In attesa delle conseguenze Adam Pearce questa notte ha voluto complicare la situazione di Dominik inserendolo in un mixed tag team match con Liv Morgan contro Rey Mysterio e Zelina Vega dopo i fatti della scorsa settimana. Approfittando dell’imminente incontro Liv ha incontrato Dom nella lounge del Judgment Day per preparare il match facendosi trovare da Priest e il resto della compagnia in una posizione equivoca facendo stretching.