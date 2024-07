Wimbledon Sinner combatte anche con un calo di pressione ma sbaglia tanto | Medvedev in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Janniksi deve arrendere. Si ferma nei quarti di finale l’avventura del n.1 del mondo in quest’edizione 2024 a. Non era la miglior versione del pusterese, che a metà del terzo parziale è uscito fuori dal campo per undi. Bravissimo il suo avversario, Daniil(n.5 ATP), ad approfittarne e in una battaglia durata 4 ore a prevalere con il punteggio di 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) 2-6 6-3. Dando uno sguardo alle statistiche, Jannik ha pagato i tanti errori non forzati (45), specialmente dal lato del dritto, che ha funzionato solo nel quarto parziale. E dunque è il russo ad approdare ine se la vedrà contro il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. Nel primo set sono i turni al servizio a farla da padroni.