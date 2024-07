Volley femminile Italia sconfitta nell’ultima amichevole prima delle Olimpiadi | la Serbia vince al quinto set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Termina con unal’ultimo testdell’Italverso ledi Parigi 2024. Le Azzurre di Julio Velasco sono infatti state battute dallanel match andato in scena oggi al PalaWanny di Firenze. Le ragazze del ct Guidetti si sono imposte alset con i parziali di 21-25, 25-20, 22-25, 25-18, 15-8 in proprio favore, meritando il successo grazie alla maggior continuità di rendimento rispetto a un’troppo fallosa ed efficace solo a corrente alternata. Sicuramente c’è qualcosa da sistemare da parte di Velasco, che nelle prossime settimane cercherà di preparare al meglio gli impegni nella Pool C del torneo olimpico contro Olanda, Turchia e Repubblica Dominicana. L’PER LE: ECCO AZZURRI E AZZURRE CONVOCATE CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALINE: DATE, ORARI E TVPARIGI 2024: TUTTI GLINI QUALIFICATI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI SPORT, GIORNO PER GIORNO La cronaca – Grande equilibrio a inizio primo set, con nessunadue squadre che riesce a prendere il largo.