Totti-Bocchi in vacanza | la scelta della meta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024)innella meravigliosa Grecia, ma non sono soli. Ecco i dettagli emersisono partiti ufficialmente per le vacanze estive. Francesco e Noemi sono ormai una coppia da diverso tempo e anche per quest’estate hanno scelto unasuper speciale per godersi il loro amore e il meritato relax. I due innamorati però non sono soli, Francesco e Noemi infatti sono volati a Naxos precisamente in Grecia da Kostas Manolas, ex difensoreRoma e del Napoli. Leggi anche Nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, primi dettaglicerimonia Ecco laFrancescoe Kostas Manolas nel tempo sono riusciti a stringere un ottimo legame d’amicizia. I due continuano a vedersi e ad essere uniti. É proprio Manolas, stando a quanto riporta Leggo.