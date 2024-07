Seire D parla il team manager Camilletti La Recanatese non ha sbagliato a puntare sulle persone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Paoloha i "neuroni" a tinte giallorosse: a quasi 32 anni sarà, per la tredicesima stagione di fila, ildellacon la quale, tre lustri fa, ha avuto anche modo di esordire in prima squadra collezionando due presenze con la guida tecnica di Baldoni-Siroti, un ricordo che mette a dura prova anche la sua memoria. Nonostante la giovane età ha visto passare tanta acqua sotto i ponti e un numero imprecisato di calciatori. Tra questi anche Federico Melchiorri, la notizia della sua conferma è diventata ufficiale, che andrà a far compagnia a Sbaffo ed è un bel partire: "Non c’è dubbio e dà valore ancora di più a quello che è stato fatto in questi anni. Non abbiamo, ancor più che sui giocatori ed entrambi hanno fatto una scelta fondamentale per noi puntando sul nostro progetto e non quindi sulla categoria, visto che potevano tranquillamente ambire a restare tra i professionisti".