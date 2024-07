Sant’Angelo a Cupolo non passa il bilancio in giunta | arriva il Commissario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Alla luce della attuale situazione politica-amministrativa che si è determinata, è diritto della comunità essere informata correttamente, anche per mettere a tacere illazioni, supposizioni e fantasie di ogni genere. Ho sempre ritenuto che un buon amministratore ha il dovere di creare le migliori condizioni di dialogo, rispetto e disponibilità nei confronti di tutti i cittadini e degli uffici preposti. Nel corso di questi tre anni circa di amministrazione, anche se talvolta con posizioni diverse, abbiamo sempre trovato la sintesi, mettendo in essere molteplici attività ed azioni volte a creare le condizioni migliori per lavorare speditamente e concretamente nell’interesse della collettività. La questione dirimente che ha portato di fatto ad uno stallo dell’attività amministrativa, creando non pochi disagi (di cui tutti dovremmo scusarci) è quella relativa all’approvazione delconsuntivo 2023.