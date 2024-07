Miracolo stranieri | Una primavera d’oro E il sindaco bussa ancora all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Va in archivio un’altra Notte rosa che apre all’estate dopo un giugno con luci e ombre. Un’attesa che poggia su basi solide: i risultati dei primi cinque mesi dell’anno fanno sorridere perché per Rimini sono numeri da record. Da gennaio a fine maggio nel capoluogo i pernottamenti hanno sfiorato la quota di 1,4 milioni, è il miglior risultato nel terzo millennio. Il segno più rispetto al 2019 è del 2,3% mentre gli arrivi segnano addirittura un +12,5%. Prima che arrivasse la pandemia e prima che la guerra in Ucraina bloccasse i flussi dall’Est, le cose non andavano tanto bene quanto oggi. Un dato che balza agli occhi è quello degli, aumentati del 15,1% rispetto al 2019, quandoi russi invadevano il Fellini ed erano per Rimini il primo mercato straniero.