Meglio il festival su Leone che il voto in Francia Altra bufera sul direttore di Rai News 24

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo la “magra” della mancata copertura delle elezioni francesi, èsul(melonianissimo) di Rai, Paolo Petrecca. Del quale ora lo opposizioni vogliono la testa, considerati anche i continuati e reiterati motivi di attrito con la redazione (dai comizi di Meloni trasmessi in diretta per centinaia di minuti, al blackout sull’inchiesta di Fanpage). In onda ildell’amichettismo meloniano “Lo scenario che emerge sul palinsesto di Rai24 della giornata di ieri (domenica, ndr) lascia sconcertati”, attacca il capogruppo del M5s in Vigilanza Rai, Dario Carotenuto, “Mentre i media di tutto il mondo parlano delle elezioni francesi, con la battuta di arresto di Le Pen, la rete alldiretta da Petrecca decide di dare spazio in apertura a unin corso a Pomezia, a cui avrebbe partecipato proprio lo stessooltre a tutto il suo giro di amichettismo meloniano.