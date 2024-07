Mark Zuckerberg e il suo mega yacht | un’icona di lusso nei mari italiani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024), il fondatore e CEO di Meta (Facebook e Instagram), è recentemente stato avvistato in Italia a bordo del suo spettacolaredi, il Launchpad. Questo impressionante giga, valutato circa 300 milioni di euro (come riporta Euromaidan Press), è un vero e proprio palazzo galleggiante, dotato di ogni comfort immaginabile e attualmente sta navigando nelle acque del Mediterraneo, con tappe in località come l’Isola d’Elba e Castellammare di Stabia?. Caratteristiche straordinarie Il Launchpad è lungo 118 metri e rappresenta una delle navi più lussuose mai costruite. Tra le sue caratteristiche principali ci sono una sala cinema, un eliporto e un campo da basket a prua. Loospita anche una spa, una palestra completamente attrezzata e diverse piscine.