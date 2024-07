LIVE Paolini-Navarro Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra deve sfatare il tabù dell’americana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale ditra Jasminee l’americana Emma. Quarto confronto diretto tra le due con la statunitense finora uscita sempre vittoriosa. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la neozelandese Lulu Sun e la croata Donna Vekic., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle tre vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo, sulla belga Minnen e sulla rediviva canadese Andreescu. Superata agli ottavi la sfortunata americana Keys, la toscana prova ad issarsi tra le migliori 4 dello Slam londinese. Sorprendente e splendida finalista sulla terra rossa dello Slam parigino,vuole continuare a stupire anche sulla storica erba dell’All England Club.