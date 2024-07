Jasmine Paolini fa la storia | è la prima italiana a conquistare la semifinale di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Lì dove non aveva mai osato nessuna.supera le colonne d’Ercole del tennis femminile italiano diventando laazzurra aladi. In cinque ci erano andate vicine, raggiungendo i quarti dei Championships. Ma né Lucia Valerio nel 1933 né Laura Golarsa, che nel 1989 arrivò a due soli punti dal farcela, nemmeno Silvia Farina nel 2003 e Francesca Schiavone sei anni più tardi, quindi Camila Giorgi nel 2018, sono mai riuscite a entrare tra le migliori quattro in un’edizione del torneo Slam più prestigioso al mondo. È un altro tabù che cade nell’anno d’oro del tennis italiano. Il rumore è fragoroso, tra l’altro, grazie alla prestazione favolosa di, che ha battuto Emma Navarro in appena un’ora con un perentorio 6-2 6-1.