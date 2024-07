Incontro con Acer su via Saragat l’Amministrazione | Risposte concrete agli inquilini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto stamane un, dopo quello della settimana scorsa, tra i responsabili di dipartimento e i tecnici dell’, l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Benevento Molly Chiusolo e rappresentanze deglidegli alloggi popolari di via Giuseppe. “Gli esiti dell’– afferma l’assessore Chiusolo – sono stati del tutto soddisfacenti. I tecnici dihanno comunicato che a breve partiranno le procedure per l’avvio dei lavori relativi all’eliminazione dell’umidità in risalita e quelli per eseguire il rifacimento della rete fognaria. Sono stati già svolti, infatti, i sopralluoghi preliminari. Per quanto riguarda gli altri lavori, cappotto termico e copertura,ha comunicato che è in corso di realizzazione uno specifico studio per la quantificazione precisa dei costi per poi realizzare gli interventi, in base al dettato delle sentenze e dell’accordo transattivo.