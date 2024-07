Incendio a Cesano Maderno entra in casa per salvare la madre e muore soffocato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 luglio 2024) Un 52enne è morto oggi pomeriggio in ospedale per il fumo respirato nell'del proprio appartamento, dove stamani era rito per cercare didalle fiamme ladi 82 anni, ora in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Il rogo è scoppiato in una palazzina di due piani di, in Brianza. L'uomo è stato rianimato dai soccorritori sul posto e poi trasportato all'ospedale di Desio (Monza). E' morto al pronto soccorso. Il rogo causato da un cortocircuito Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, intorno alle 8 un cortocircuito ha innescato le fiamme, che si sono estese in poco tempo. Il 52enne ha lanciato l'allarme e sarebbe poi rito nell'edificio, preoccupato per l'anziana, che ha difficoltà a muoversi.