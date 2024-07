Imprese toscane più competitive La Regione stanzia 119 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) In arrivo nove bandi a favore delle, per un totale di quasi 119di euro. E’ quanto annunciato ieri dal presidente dellaToscana, Eugenio Giani, e dall’assessore allo sviluppo economico Leonardo Marras. Le risorse, inserite nella programmazione regionale Fesr 2021-2027, andranno a sostenere investimenti produttivi e in ricerca e sviluppo, l’innovazione digitale di Borghi, Cooperative di comunità e Centri commerciali naturali, la creazione e il consolidamento di start-up innovative. La giunta ha approvato le linee guida dei bandi che miglioreranno la competitività delle micro, piccole e medieoperanti in vari ambiti: turismo, commercio, innovazione. "Sono bandi – ha detto il presidente della, Eugenio Giani - che puntano a spingere il tessuto imprenditoriale toscano, con un’attenzione alla micro, piccola e medio impresa, a investire per ammodernare la propria dotazione tecnologica.