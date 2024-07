Escursionista belga tenta di salire slegato sulla ferrata Lipella | precipita per 50 metri e muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Belluno, 9 luglio 2024 – Undi 42 anni ha perso la vita oggi, sulle Tofane (Belluno). L’allarme al 118 è stato lanciato poco dopo mezzogiorno da un soccorritore che ha assistito alla caduta dell’uomo, che si trovava più in alto rispetto a lui. Ha fornito quindi le coordinate del punto, permettendo così l’invio di un elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Una volta giunto sul posto, tuttavia, il team medico non ha potuto che constatare il decesso. L’uomo che ha lanciato l’allarme ha invece raggiunto la compagna della vittima, una 28enne slovena, rimasta sotto shock. Di conseguenza, l’elisoccorso è sceso per imbarcare un soccorritore della Guardia di finanza, per ricevere l’aiuto necessario. Una volta ottenuto il nulla osta, il corpo delè stato rimosso e recuperato con un verricello, per poi essere trasportato al rifugio Dibona, dove è stato prelevato da un carro funebre.