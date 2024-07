Emergenza carceri Giani scrive a Nordio | Stato faccia la sua parte

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024): “la sua, il presidente della Regione Toscana interviene dopo la rivolta nel carcere di Sollicciano a Firenzein seguito al suicidio di un detenuto di 20 anni. Con due suicidi in Toscana nel giro di poche ore. Con il giovane a Sollicciano, anche un detenuto livornese di 35 anni nel carcere di Livorno.ha fatto il punto con la giunta regionale in una seduta straordinaria. Presidente Regione: “Toscana fa molto più della suacon circa 34 milioni l’anno (Foto Fb Regione Toscana) “La Regione Toscana, nonostante non abbia competenze dirette, fa molto più della suaverso il sistema penitenziario. Ora è loche deve fare la sua intervenendo sulle strutture e assicurare condizioni di vita dignitose ai detenuti”.