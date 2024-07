Agli Istituti storici della Resistenza garantite risorse su base triennale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Svolta sul tema dell’Istituto storicodopo giorni di polemiche per il rischio di mancanza di fondi per le attività. Il presidenteRegione Eugenio Giani ha infatti annunciato e condiviso con la giunta regionale di ieri (8 luglio) che le attività dell’istituto regionale e dei variprovinciali avrannosu(2024-2026). La previsione è già stata inserita nello schema di variazione di bilancio predisposta duffici. “Valorizzare il patrimonio storico, politico e culturalee del movimento di liberazione – sottolinea Giani – diventa ancora più essenziale per difendere i valori fondantinostra Repubblica davanti a chi, anche in questi giorni, cerca di minarne la credibilità.