Zirkzee niente Milan; fatta con il Manchester United

(Di lunedì 8 luglio 2024) Joshuaè un giocatore del; l'accordo con i Red Devils è stato raggiunto ieri. Gli inglesi verseranno i 40 mln della clausola prevista al Bologna e inoltre pagheranno i famosi 15 mln di commissione richiesti dal procuratore del calciatore; la famosa cifra a cui ilha sempre detto No, e che di fatto hanno bloccato il passaggio in rossonero del giovane attaccante olandese. Ilquindi ha spostato le sue attenzioni su Alvaro Morata anche se il primo obiettivo resta il ritorno in Italia di Romelu Lukaku .