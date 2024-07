Tony Effe e Giulia De Lellis stanno insieme? Finalmente tutta la verità | ecco cosa ha detto il cantante

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 8 luglio 2024)Dearriva lada parte delhasull’influencer di Pomezia? Nell’ultimo periodo sono tanti i rumors emersi su: i due sono stati vistia Milano, a cena, dopo aver assistito, sempre, al concerto di Geolier. Ancora, poi, l’influencer e il trapper sono stati avvistati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Proprio durante i festeggiamenti per questa unione si è vociferato cheDeavesse intonato la canzone di Elisa, Gli ostacoli del cuore, guardando negli occhi. Qualche giorno dopo, poi, sempre lui ha condiviso alcune stories mentre intonava la stessa canzone, in macchina, da solo. Molti hanno pensato che fosse un indizio sulla love story con l’ex tronista di Uomini e Donne, ma in realtà si è trattato solo di strategia.