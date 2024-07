Roger Federer ha indossato a Wimbledon un Rolex da 14 650 euro forse l' orologio più sorprendente della sua collezione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Aresta sempre il re. Grazie agli 8 titoli vinti tra il 2003 e il 2017, è ancora davanti a Pete Sampras e Novak Djokovic che hanno ottenuti ben 7 successi. Il 37enne serbo è ancora in attività e quest'anno può competere con lo svizzero, anche se il suo recente infortunio al ginocchio e la concorrenza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si preannunciano un ostacolo molto difficile da superare.è ancora il padrone sull'erba e ogni volta che si presenta in città è un evento emozionante per gli appassionati di tennis. Alla finescorsa settimana,ha trascorso alcuni giorni nel sud-ovest di Londra, tra il Centre Court e il Court 1. Ha stretto alcune mani, dato abbracci, scattato diversi selfie e assistito a qualche match.