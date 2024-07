Piango scusate Temptation Island Filippo Bisciglia in lacrime E spunta Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Mi viene da piangere”.inparlando anche diDe: cosa è successo. È un periodo intenso questo per, uno dei conduttori più amati del panorama televisivo nazionale. È il volto noto di, un programma in cui le coppie si mettono in gioco e cercano di capire se le cose possono funzionare seppur, stimolate da altri partner. >> “Lui la tradisce”. Bomba gossip su: “E Pamela Camassa cosa fa” Come sempre il programma registra uno share molto alto e il merito, oltre che della produzione, diDeche di fatto è la direttrice suprema e del format, è anche del padrone di casa che con garbo, rispetto e determinazione riesce sempre a fare un ottimo lavoro con argomenti complessi e delicati come questi.