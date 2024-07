Inzaghi anticipa il raduno dell’Inter! Doppio appuntamento in vista – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Inter si radunerà sabato – a differenza di tante squadre di Serie A che cominciano a lavorare oggi – manon aspetterà la fine della settimana per rimettersi in marcia. Prima, segnala Tuttosport, è in programma unper lui. LA RIPRESA – Comincia la settimana del. La stagione 2024-2025 prenderà il via ufficialmente sabato, con ilad Appiano Gentile e la prima seduta di allenamento agli ordini di Simone. Come da programma annunciato venerdì, la squadra campione d’Italia in carica rimarrà al BPER Training Centre (il nuovo nome della Pinetina) e si sposterà soltanto per le quattro amichevoli previste, di cui tre in Italia e una a Londra col Chelsea. Un precampionato “tranquillo” per, che potrà dedicarsi alla preparazione della squadra senza viaggi massacranti o tournée in giro per il mondo.