Gaza il terrore delle donne incinte | Si auto-inducono il travaglio per evitare il parto durante la fuga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 - Nascere a, choccante il rapporto di Save the children, che lancia l’allarme. “Alcunesiilperdirirela, altre hanno paura di chiedere cure prenatali vitali per timore di bombardamenti e altre ancora hanno perso la vita a causa della mancanza di accesso ai servizi sanitari. Si stima che asiano nati 50mila bambinii nove mesi di conflitto e moltehannorito in condizioni traumatiche, non igieniche e non dignitose, senza avere accesso ai servizi di base”. TOPSHOT - Palestinian check the damage in a house hit by Israeli bombardment in Zawayda in the centralStrip on July 7, 2024. Israel carried out deadly air strikes in theStrip on July 7 as the war between Israel and the Hamas movement entered its 10th month, with fighting raging across the Palestinian territory and fresh diplomatic efforts underway to halt the violence.