Forza Italia Caserta ufficializzati due commissari cittadini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024), siglate nuove nomine nelno: lo comunica il segretario provinciale Giuseppe Guida, che ha ufficializzato l’assegnazione degli incarichi. Indicati i nomi di duedi sezione: Ermanno Palumbo, a Riardo, e, a Piedimonte Matese, Sonia Palmeri, che ricoprirà al contempo il ruolo di responsabile di area per i Comuni limitrofi. Nei prossimi giorni saranno annunciate altre designazioni, oltre agli ingressi in Direzione provinciale. “Siamo tornati pienamente attivi – ha dichiarato Guida – dopo l’incessante impegno profuso nelle elezioni comunali ed europee, che ci hanno fatto registrare un ottimo risultato, frutto della nostra coesione e della solidità del nostro progetto politico. Stiamo avanzando nella nostra azione di rinnovamento delle sedi cittadine, dove i neonominati potranno dare un’ulteriore spinta in avanti al partito, rafndo le basi per gli obiettivi che ci siamo prefissati a breve, medio e lungo termine.