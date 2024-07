Fermate 1 200 persone Raffica di multe e denunce Rissa a bottigliate in hotel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Risse, furti, rapine: è l’altra faccia della Notte rosa. Durante le serate di venerdì e sabato le forze dell’ordine sono state costrette a decine di interventi. E dopo la maxiscoppiata a Bellariva venerdì, ce n’è stata un’altra sabato a Riccione, presso il bar di un. I carabinieri sono accorsi intorno alle 21 per sedare gli scontri tra alcuni giovani turisti, tutti clienti dell’albergo stesso. Laè nata per futili motivi, e l’alcol bevuto dai protagonisti ha fatto il resto. I ragazzi, tutti su di giri, hanno iniziato a darsele di santa ragione. Uno di loro poi ha preso una bottiglia e l’ha spaccata in testa a un altro. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, sono riusciti a fermare e identificare 3 dei giovani coinvolti nella: tutti gli altri, compreso quello ferito dalla bottiglia, erano già scappati via.