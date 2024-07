Evviva gli sposi Il Sì in riva al mare per il volto della tv e Anna E il famoso fratello in prima fila

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Sì inale ovviamente non poteva mancare il suo: si è sposato anche iltv in questi giorno di fuoco, pieni zeppi di matrimoni vip. Anche lui vive da anni a Los Angeles, ma ha deciso di celebrare le sue nozze in Italia. La cerimonia si è svolta sabato scorso in spiaggia, in una località al momento non nota ma molto probabilmente in Toscana, la loro regione. La notizia del matrimonio è arta via social, con diversi video e foto del grande evento. Massimiliano Carrara, ilminore di Damiano Carrara, ha sposato con rito civile la compagna americana, conosciuta a Los Angeles dove come detto i due vivono stabilmente da qualche tempo e dove i fratelli avevano aperto insieme la loropasticceria e mosso i primi passi nel settore.