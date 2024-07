Europei 2024 il tabellone delle semifinali | Calendario partite e dove vederle in tv Sky Now Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sono rimaste in quattro per contendersi il titolo di campione europeo. Nessuna sorpresa o colpo di scena: con merito (e anche con un pizzico di fortuna) Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra sono le quattroste di Euro. La nazionale del ct De La Fuente arriva all’appuntamento dopo una vittoria nei minuti finali contro la Germania: dall’altra parte, les Blues sono alla ricerca del primo gol su azione in questa competizione: un vero e proprio paradosso ma, allo stesso tempo, un grande punto di forza riuscire a non subire praticamente mai gol. Nella parte bassa, Olanda e Inghilterra: due squadre per un solo biglietto direzione Berlino. Gli Orange hanno sconfitto in rimonta la Turchia mentre l’Inghilterra ha spezzato la maledizione dei calci di rigore contro la Svizzera.