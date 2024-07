Borsa Milano apre in negativo ma si riprende bene le banche Spread a 138 punti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladiin leggero calo dopo la pausa del fine settimana ma si, arrivando in questo momento a +0,64% a quota 34.215,15 . Stessa storia per le altre borse europee, dopo l’esito delle elezioni parlamentari francesi. Lotra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi arriva fino a 138base, in pari rispetto a venerdì.in calo ma c’è la ripresa Un inizio di settimana da ottovolante per laitaliana e per quelle europee: se la scorsa settimana tutte avevano aperto in positivo, ora i mercati del Vecchio Continente sono partiti deboli, invertendo però la rotta poco dopo. Come, che aveva in calo a -0,17%, ma pochi minuti dopo riesce arsi fino ad arrivare a +0,64%. Questo rialzo è stato in gran parte sostenuto dalle performance positive del settore bancario, che continua a mostrare segni di resilienza nonostante le turbolenze politiche in corso.