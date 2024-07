Ballabio anziano precipita in una bocca di lupo e resta bloccato a tre metri e mezzo di profondità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Lecco), 8 luglio 2024 – Un pensionato di 77 anni è caduto in unadi, profonda tree larga appena 70 centi. È successo a. Si è ferito a una gamba, ha riportato un trauma al bacino, ma soprattutto non era in grado di uscire da quel pertugio claustrofobico, né i suoi familiari riuscivano a tirarlo fuori. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco della prima partenza e dalla squadra Saf del comando provinciale di Lecco. I soccorritori si sono calati in sicurezza con corde e imbrachi nelladi. Raggiunto l’, gli hanno pto la prima assistenza sanitaria, poi lo hanno piano piano issato in superficie, utilizzando tecniche e manovre alpinistiche e speleologiche, come per salvare qualcuno caduto in un pozzo angusto.