Atalanta | il Valencia cerca Palestra Gasp fa muro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo, 8 luglio 2024 – Sirene internazionali, sirene spagnole, cantano per uno dei giovani gioielli atalantini. Il, blasonato club iberico, vorrebbe il 19enne Marco, laterale destro cheerini ha già portato diverse volte in panchina in A e ha fatto debuttare a dicembre in Europa League in Polonia sul campo del Rakow, reduce dalla sua prima stagione positiva da professionista in serie C nella Under 23 atalantina dove ha collezionato 36 presenze con tre gol e tre assist. Milanese di Buccinasco,è un ragazzo partito dagli oratori della zona sud ovest di Milano, da Assago, e poi approdato appena undicenne nel settore giovanile nerazzurro. Nella cantera di Zingonia ha compiuto tutta la canonica trafila arrivando fino all’under 19 con due anni di anticipo, venendo convocato regolarmente nelle nazioni giovanili di categoria.